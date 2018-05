Harry e Meghan Markle estão desejosos de passear por Windsor depois da cerimónia de casamento, no próximo dia 19, e que já escolherem a carruagem real para o efeito. Quem o diz é o Palácio de Kensington em comunicado.

"O príncipe Harry e a sra. Markle estão muito ansiosos para esta curta viagem que esperam que lhes permita expressar a sua gratidão por todos os que se reunirão em Windsor para apreciar a atmosfera desse dia especial", diz o comunicado.

Existem mais de cem carruagens na colecção Royal Mews e destas há cinco Ascot Landaus. Harry deslocou-se numa delas quando foi ao casamento do irmão mais velho, William, com Kate Middleton, em 2011. E, talvez por isso, tenha escolhido uma deste modelo de 1883.

O Palácio de Kensington informou ainda que a carruagem será puxada por cavalos Windsor Grey, que puxam as carruagens dos monarcas e membros da família real desde os tempos da rainha Vitória, no século XIX; e será escoltada por membros do Regimento Montado da Cavalaria Doméstica.

