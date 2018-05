Um homem de 31 anos foi detido na Trofa, nesta terça-feira, com uma taxa de alcoolemia de 2,89 g/l, quase seis vezes o valor máximo definido por lei, na sequência de um acidente com um veículo ligeiro.

Segundo fonte da GNR da Trofa, a detenção foi feita após o trator agrícola conduzido pelo homem ter colidido, em Santiago de Bougado, com uma viatura em que seguia uma mulher de 19 anos, que foi conduzida à unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com dores no tórax.

O detido, depois de identificado e levantado o auto de notícia, vai comparecer na quarta-feira de manhã perante o juiz do Tribunal de Santo Tirso.

