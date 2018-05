A Tendência Esperança em Movimento (TEM), corrente interna do CDS-PP, promove no próximo sábado uma conferência com dois convidados: Rita Seabra Brito, socióloga e mestre em ciência política, e Riccardo Marchi, professor universitário de História Contemporânea.

PUB

Rita Seabra Lopes falará sobre “democracia cristã e o futuro da Europa, enquanto Riccardo Marchi, intervém sobre “as direitas europeias e os populismos contemporâneos”. O encontro será moderado por Abel Matos Santos, fundador da tendência.

No dia da conferência, que se realiza na sede do CDS em Lisboa, a TEM vai também eleger a sua comissão executiva.

PUB

PUB