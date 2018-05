A polícia francesa deteve 200 manifestantes mascarados esta tarde, em Paris, durante uma manifestação do Dia do Trabalhador. A manifestação, que se pretendia pacífica, foi tomada pela violência do grupo ao qual pertenciam os detidos. O grupo original eram mais vasto – com cerca de 1200 membros, de acordo com os números das autoridades – e com filiações à extrema-esquerda.

Os mascarados partiram montras de lojas, pegaram fogo a carros e deixaram grafitis em vários locais. Com as caras e mãos tapadas, os militantes de extrema-esquerda traziam cartazes onde se lia "Marx Attack" ou "Risco de distúrbios à ordem pública", descreve o Figaro.

Infiltraram-se numa manifestação pacífica contra as reformas do sector público implementadas pelo Presidente Emmanuel Macron e tornaram-na violenta. Esta manifestação, convocada pelos sindicatos da função pública, juntou 20 mil pessoas na rua, de acordo com os números das autoridades.

Quatro pessoas, incluindo um polícia, ficaram feridos sem gravidade. Os manifestantes foram dispersados com recurso a gás-pimenta e um canhão de água.

O porta-voz do Governo, Benjamin Griveaux, criticou o grupo por cobrir a cara: “Se têm convicções honestas, mostrem-nas com a cara a descoberto”, disse. “Os que usam lenços para tapar a cara são inimigos da democracia”, cita a BBC.

