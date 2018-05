A Federação Académica do Porto anunciou esta terça-feira que, devido à possibilidade de o FC Porto poder ser campeão nacional de futebol no sábado, decidiu alterar o local da Monumental Serenata para o largo junto à Cadeia da Relação, na Cordoaria.

A Monumental Serenata da Queima das Fitas estava marcada para as 00h01 de domingo na Avenida dos Aliados, local onde tradicionalmente se comemoram as vitórias do FC Porto.

Considerando a agenda de jogos do Campeonato Nacional da Primeira Liga de Futebol, a Federação Académica do Porto e o Magnum Consilium Veteranorum, em coordenação com a Câmara Municipal do Porto e todas as entidades envolvidas, decidiram a alteração do local da Monumental Serenata e da Missa da Bênção das Pastas 2018, para o Largo Amor de Perdição, frente à Antiga Cadeia da Relação, na Cordoaria (Rua Campo dos Mártires da Pátria, junto aos Clérigos).

Em comunicado, a FAP salienta a importância de garantir "a segurança e comodidade de todos – estudantes, familiares e outros cidadãos".

"A FAP vai, desta forma, assegurar a tranquilidade e solenidade que as actividades académicas merecem. Esta decisão surge perante a possibilidade de a Avenida dos Aliados – local onde, nos últimos anos, se têm realizado a Monumental Serenata e a Missa da Bênção das Pastas – se tornar num espaço de celebração dos possíveis resultados dos jogos de futebol do próximo fim-de-semana", acrescenta.

Os transportes gratuitos disponibilizados pela FAP na noite da Monumental Serenata também irão sofrer alterações. Os autocarros-vaivém para transportar os estudantes da Academia do Porto entre o Queimódromo e a cidade terão, excepcionalmente nessa noite, a paragem na Reitoria e no Hospital de S. João. A FAP e o Magnum Consilium Veteranorum apelam a todos os estudantes para que compreendam esta "situação excepcional", para que a Queima das Fitas do Porto corresponda às expectativas de todos.

