O Governo dos Estados Unidos anunciou ter adiado por 30 dias a imposição das novas tarifas sobre as importações de aço e alumínio dos países da União Europeia (UE), México e Canadá. A isenção provisória vigora agora até ao próximo dia 1 de Junho e é o resultado visível das conversas de Donald Trump com Emmanuel Macron e Angela Merkel na semana passada.

PUB

"A administração [do Presidente norte-americano, Donald Trump ] estendeu as negociações com o Canadá, o México e a UE por mais 30 dias. Em todas as negociações, o Governo concentra-se em quotas que restrinjam as importações e protejam a segurança nacional", lê-se no comunicado.

Na semana passada, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, Emmanuel Macron deslocaram-se a Washington com o objectivo de tentar convencer Trump a tornar permanente a excepção da UE na aplicação das tarifas alfandegárias, de 25% para as importações de aço e de 10% para as de alumínio.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com o comunicado, a Argentina, o Brasil e a Austrália estão isentos por tempo indefinido. Já a Coreia do Sul está isenta permanentemente, após ter chegado a um acordo definitivo com Washington. O Governo dos Estados Unidos anunciou que o acordo com a Coreia do Sul "é final" e que os acordos com a Argentina, Brasil e Austrália são "princípios de concordância", cujos pormenores serão anunciados em breve.

A administração norte-americana anunciou, em Março, a aplicação de taxas alfandegárias de 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre as de alumínio, mas dando um período de transição à UE, Canadá e México. Na altura, a UE disse que estava aberta a negociações, mas avisou: "Como parceiro de longa data e amigo dos EUA, não negociaremos sob ameaça".

A China não foi incluída nas isenções e depois retaliou com seus próprios direitos sobre algumas importações dos EUA. Trump respondeu pedindo mais tarifas dos EUA contra a China, aumentando as tensões comerciais entre os dois gigantes.

PUB