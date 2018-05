Os centros de fisioterapia que fazem sessões de pilates clínico podem beneficiar de isenção de IVA se estiverem em causa cuidados de saúde auxiliados por fisioterapeutas. A possibilidade só se aplica quando o serviço prestado tem essa vertente clínica (por alguém que exerce uma actividade paramédica), deixando de fora as aulas de pilates nos ginásios, por exemplo.

A clarificação foi feita pela autoridade tributária em resposta a um pedido de informação vinculativa apresentado por uma entidade que há vários anos exercia a actividade de fisioterapia e que agora se preparava para começar a disponibilizar sessões deste método de controlo muscular.

A resposta do fisco, publicada em Abril no Portal das Finanças, tem em conta a situação concreta daquela entidade, mas poderá aplicar-se a situações idênticas à da entidade que fez a pergunta.

É preciso que os serviços de pilates clínico cumpram três requisitos: que se incluam “no conteúdo funcional das profissões paramédicas (fisioterapia)”; que sejam assegurados por profissionais que se enquadram no exercício das actividades de saúde e paramédicas (onde se incluem os fisioterapeutas ou os ortopedistas, por exemplo); e ainda que aquelas sessões cumpriram um objectivo terapêutico, tal como está plasmado em dois acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Para chegar aqui, foi preciso cruzar uma série de legislação. O fisco sublinha que “os serviços relacionados com os cuidados de saúde devem ser entendidos como uma terapêutica necessária e com um propósito de prevenção, tratamento e, se possível, de cura das doenças ou outros distúrbios de saúde”.

Como o código do IVA português prevê que haja isenção do imposto nas “prestações de serviços efectuadas no exercício das profissões de médico, odontologista, parteiro, enfermeiro e outras profissões paramédicas”, seria preciso primeiro saber se o pilates clínico se enquadrava de facto como um serviço que visasse um propósito terapêutico.

Para enquadrar e analisar a questão, o fisco cita o que está no site do Instituto Português de Reumatologia como descrição do que é o pilatos clínico, uma modificação do “método inicial” do pilatos feita nos anos 1990 por fisioterapeutas, “tendo bases científicas actuais e reconhecidas internacionalmente”, consistindo num “conjunto de exercícios, adaptados dos exercícios originais, divididos em vários graus de dificuldade, por forma a ser mais direccionado para a reabilitação física”.

Embora a autoridade tributária ressalve que não lhe cabe “definir qual o conteúdo funcional das profissões médicas ou paramédicas”, conclui que poderá haver a isenção do IVA se o pilates for enquadrado nas profissões paramédicas (e aí cabe a fisioterapia) e se for assegurado por esses profissionais.

