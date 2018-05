O internacional egípcio Mohamed Salah, avançado do Liverpool, foi eleito melhor futebolista da época pela Associação de Jornalistas Desportivos, tornando-se o primeiro jogador africano a ser distinguido com o prémio, que é atribuído desde 1948 em Inglaterra.

Salah, melhor marcador da Liga inglesa, com 31 golos, superou na votação dos jornalistas o belga Kevin De Bruyne, médio do virtual campeão Manchester City, tal como aconteceu há cerca de uma semana com o galardão da Associação de Futebolistas Profissionais.

O avançado egípcio, de 25 anos, marcou nesta temporada um total de 43 golos, em 48 jogos, ocupando a segunda posição na corrida à Bota de Ouro europeia, atrás do argentino Lionel Messi, avançado do FC Barcelona, autor de 32 golos no campeonato espanhol.

