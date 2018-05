O tenista português João Sousa qualificou-se neste domingo para a segunda ronda do Estoril Open, ao derrotar o russo Daniil Medvedev, oitavo cabeça de série, em dois sets.

O número um português e 68.º da hierarquia bateu o russo, 50.º, por 7-6 (7-1), 7-5, em uma hora e 46 minutos, quebrando a malapata que tinha no único torneio português no circuito ATP.

Desde a mudança de organização e de local, agora disputa-se no Clube de Ténis do Estoril, em 2015, que João Sousa não vencia um encontro no torneio luso, somando, até este domingo, três derrotas consecutivas na estreia.

Na próxima ronda, João Sousa vai defrontar o compatriota Pedro Sousa, o que garante que vai haver um tenista português nos quartos-de-final, algo que acontece pela primeira vez no novo Estoril Open.

