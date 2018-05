Sajid Javid, nomeado ministro do Interior do Reino Unido esta segunda-feira, começou o mandato honrando um legado recente dos conservadores britânicos. Chegou ao Governo com a postura de Super-Homem, pronto a resolver o imbróglio que Amber Rudd, antiga ministra, criou. Mostrou-o na pose das suas primeiras fotografias enquanto ministro: com pernas afastadas e braços junto ao tronco. E o Reino Unido reagiu nas redes sociais.

Esta “postura de poder” (ou “power stance” no original) foi usada pela primeira vez (de acordo com os registos fotográficos disponíveis) numa conferência do partido Conservador britânico em Manchester, em 2015. Durante o evento, vários líderes partidários deixaram-se fotografar nessa pose: primeiro George Osborne e Theresa May, depois Michael Gove, numa entrevista à BBC. A pose, que pareceu pouco natural a quem esteve presente, gerou burburinho nos media, recorda o Guardian, e foi descrita como uma postura a não adoptar por alguns especialistas ouvidos na altura.

A “power stance” voltou a ser usada em 2016 pelo então primeiro-ministro britânico, David Cameron, durante toda a campanha a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, por altura do referendo em que o "Brexit" saiu vencedor. Da campanha falhada, ficaram várias fotografias para ilustrar a “postura de poder” dos conservadores.

Agora, Sajid Javid parece querer recuperá-la. O multimilionário e antigo banqueiro, filho de um condutor de autocarros de origem paquistanesa, chegou ao Ministério do Interior na segunda-feira para substituir Amber Rudd. A antiga ministra demitiu-se na noite de domingo, na sequência da controvérsia com a política de imigração que impedia migrantes de origem caribenha que tivessem chegado ao país pouco depois da Segunda Guerra Mundial, sem documentos, fossem impedidos de aceder a serviços de saúde, habitação e banca.

A pose podia ter sido uma tentativa de ilustrar a sua postura de “faz tudo”. No entanto, uma fonte próxima diz que foi acidental: “Um fotógrafo pediu-lhe que se afastasse um bocadinho mais para a esquerda e apanhou-o a meio do movimento, mas é assim a vida à frente das câmaras”, cita a BBC.

Mas não seria totalmente descabido, do ponto de vista académico, que o ministro tentasse demonstrar poder através da postura. Amy Cuddy, professora em Harvard, desenvolveu a "teoria da pose de poder” em 2010, por ter observado que algumas das suas estudantes entravam nas salas de aulas com posturas defensivas, ao contrário dos rapazes, que se mostravam mais confiantes. Depois de alguma investigação, a académica percebeu que a forma como se ocupa o espaço físico pode aumentar ou diminuir a confiança.

As “poses de poder” conduzem a uma “elevação da testosterona, hormona da dominação, e redução do cortisol, hormona do stress, aumentando a tolerância ao risco e sentimentos de poder”, escreveu, em conjunto com as outras autoras do estudo. “Os humanos e outros animais mostram o poder e a dominância através de demonstrações não-verbais”, explicou a investigadora à BBC.

Em 2012, Amy Cuddy apresentou a teoria numa palestra TEDTalk, disponível online, onde sugeriu às pessoas na audiência que adoptassem a postura de “poder” durante uns minutos por dia para testarem as diferenças na autoconfiança. Uma pose à Mulher Maravilha, ilustrou. Que por sua vez é semelhante à dos conservadores britânicos.

A pose quase teatral foi alvo das piadas dos utilizadores do Twitter. Na rede social começaram a surgir imagens que comparavam a pose à usada no programa de televisão humorístico Blackadder.

