O PSD pediu esta segunda-feira a audição, no parlamento, do presidente da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) e da empresa Everjets sobre a denúncia do contrato de manutenção dos helicópteros pesados Kamov, de combate aos incêndios.

No requerimento entregue na Comissão de Assuntos Constitucionais, o PSD classificou de "notícias preocupantes" por as aeronaves estarem "totalmente inoperacionais" e só poderem "voltar a voar após a manutenção geral obrigatória". Essa manutenção não está a ser feita "devido a conflitos entre as empresas" subcontratadas pelo Estado, segundo os sociais-democratas, o que levou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a dizer que o Estado vai denunciar o contrato com a Everjets.

Face a "esta caricata declaração e a balbúrdia" gerada numa altura em que está quase a começar a "época mais crítica dos incêndios", a bancada do PSD considera urgente "apurar todos os factos relacionados com a operacionalidade" dos helicópteros. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias tem agendada uma reunião para quarta-feira, 2 de Maio, e está prevista uma audição do ministro Eduardo Cabrita a 8 de Maio, que inclui a temática dos fogos florestais.

