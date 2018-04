Em 2016, Carlos Pinto foi detido depois de, alegadamente, ter tentado assassinar a mulher num quarto de hotel em Vigo, na Galiza. Agora, dois anos depois de ter sido decretada a prisão preventiva, o português foi formalmente acusado de tentativa de homicídio. O empresário de 57 anos vai ainda ser processado pelo Ministério Público espanhol.

PUB

O empresário português, descrito como milionário, estava casado há seis meses com Eliza, uma ex-modelo romena de 27 anos, com quem tinha uma relação há seis anos. Viviam ambos no luxuoso condomínio de S. Félix da Marinha, em Vila Nova de Gaia.

Agora, a Justiça espanhola revelou alguns detalhes que levam a crer que o crime terá tido uma motivação financeira: duas semanas antes do episódio, o casal tinha feito um seguro de vida. Em caso de morte ou incapacidade permanente, o acordo entregava ao outro cônjuge a quantia de 150 mil euros.

PUB

Meses antes do crime, a 25 de Fevereiro de 2016, o português tinha sido condenado pelo Tribunal de Viseu a quatro anos de pena efectiva por dois crimes de fraude fiscal, o que o colocou numa “delicada situação económica”, escreve o jornal El País. Em causa estaria a emissão de 500 facturas falsas, num total de sete milhões de euros, entre 2008 e 2010.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Diz ainda o mesmo diário espanhol que o empresário informou a mulher que tinham de se deslocar a Vigo por motivos profissionais, uma vez que teria uma reunião marcada com o seu gestor de conta no banco Santander. A viagem foi feita no carro do empresário e o casal fez check-in no NH Palácio de Vigo. Cerca de 90 minutos depois, Carlos Pinto disse que não encontrava o telemóvel e foi até ao carro, estacionado no parque do hotel. Terá sido então que foi buscar a arma do crime.

Na manhã seguinte, pelas 8h35, a mulher foi tomar banho e, à saída do duche, o homem ter-lhe-á acertado com uma maçaneta de calceteiro na parte lateral da cabeça. Numa segunda tentativa, terá deitado a mulher ao chão, empurrando várias vezes a cabeça, tentado ainda asfixia-la com as mãos à volta do pescoço.

Entre gritos, a mulher conseguiu fugir para o corredor e foi ajudada por uma funcionária do hotel alertada pelos pedidos de socorro. Já o português estava debruçado na banheira, depois de ter sofrido um enfarte durante as agressões à mulher. Eliza esteve internada durante duas semanas devido a feridas profundas na cabeça, cortes na face e hematomas no pescoço e esterno.

PUB