O aumento no número de bebés nascidos em 2015 e em 2016 suscitou reacções de euforia mas as estatísticas do Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmam aquilo para que muitos demógrafos alertaram então: não passou de um inexpressivo intervalo num cenário de quebra consecutiva da natalidade. Efectivamente, no ano passado, os nascimentos voltaram a diminuir, tendo-se fixado nos 86.154, contra os 87.126 do ano anterior. São menos 927 crianças.

Por outro lado, o saldo natural negativo, ou seja, a diferença entre nascimentos e mortes ocorridos num mesmo período temporal, continua negativo pelo nono ano consecutivo. Contas feitas, da conjugação entre os 109.586 mortes e os 86.154 nascimentos, resultou um saldo natural negativo de -23.432.

A tendência para as mulheres portuguesas serem mães cada vez mais tarde levou, por outro lado, a que, no ano passado, 32,1% das crianças tenham nascido de mães com 35 e mais anos. É um aumento de 10,3 pontos percentuais, comparativamente com 2010.

Entre os bebés nascidos no ano passado, 54,9% nasceram fora do casamento, num claro e progressivo aumento da tendência: eram 41,3% em 2010. É, de resto, o terceiro ano consecutivo em que são em maior número as crianças que nasceram fora do casamento dos pais comparativamente com aquelas cujos pais estão casados. Por outro lado, os bebés nascidos “sem coabitação dos pais” também continuam a aumentar. Eram 17,1% em 2016 e aumentaram para os 18,1%, no ano passado.

Ainda assim, os casamentos aumentaram no ano passado em 3,8% relativamente ao ano anterior. Houve mais 1235 casamentos, num aumento que, de resto, se vem verificando desde 2015. Antes disso, entre 2010 e 2014, o decréscimo mais significativo registara-se em 2011, no pico da crise social e económica. No campo da nupcialidade, a Igreja Católica continua a perder terreno, já que, do total de 33.111 casamentos entre pessoas do sexo oposto, apenas 33,7% foram realizados pelo rito católico, numa redução de 1,6 pontos percentuais face ao ano anterior. Os casamentos civis, pelo contrário, aumentaram 1,6 pontos percentuais.

Em mais de metade do total de 33.634 casamentos (dos quais 523 entre pessoas do mesmo sexo) os noivos já partilhavam casa.

