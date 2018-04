A Comissão Europeia está a desenvolver uma missão de prevenção e preparação de incêndios florestais em Portugal que passa por avaliar o sistema de defesa e protecção das florestas e executar uma série de medidas estruturais destinadas a tornar este sistema mais robusto.

PUB

A missão foi pedida através do Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia e vai contar com peritos em meteorologia, técnicos em comportamento do fogo e técnicos em prevenção de incêndios para apoiar as autoridades portuguesas na identificação de medidas preventivas que complementem os esforços nacionais em curso. “Os peritos identificarão domínios críticos de intervenção e prestarão formação e aconselhamento às autoridades portuguesas, a fim de se prepararem para o Verão, altura em que graves incêndios florestais são susceptíveis de afectar o país”, lê-se no comunicado da representação em Portugal da UE.

“É essencial reforçar a capacidade local para a preparação e prevenção de incêndios florestais para minimizar o impacto catastrófico dos incêndios florestais em países que são muitas vezes afectados, como Portugal”, diz o comissário europeu para a Ajuda Humanitária e a Gestão de Crises, Christos Stylianides, citado nessa nota. “No ano passado, Portugal sofreu incêndios florestais mortíferos com dezenas de vítimas. Temos de trabalhar em conjunto para garantir que tal tragédia não se repita. A partilha de conhecimentos, de experiência e de saber-fazer ajudará a prevenção e a reagir melhor a situações semelhantes ao longo do próximo Verão”, acrescenta o comissário.

PUB

A UE possui um Centro de Coordenação de Resposta de Emergência, que monitoriza riscos de incêndios florestais e a sua incidência na Europa através de serviços de monitorização nacionais e outras ferramentas tais como o Sistema Europeu de Informação sobre Fogos Florestais.

Antes do início da época de incêndios florestais, este Centro organiza reuniões com todos os países que participam no Mecanismo de Protecção Civil da UE para intercâmbio de informações e para se preparar para a fase mais crítica de propagação de incêndios. Durante o período de Verão, o Centro e os países com elevado risco de incêndios florestais - Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia e Croácia - estão em contacto numa base semanal.

PUB