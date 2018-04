O PCP envolveu nesta segunda-feira o actual presidente executivo da EDP, António Mexia, no caso Manuel Pinho, que terá recebido um ordenado dos BES quando era ministro da Economia de José Sócrates.

Numa nota enviada à comunicação social, o PCP diz que "sobre o mais recente caso envolvendo o ex-ministro Manuel Pinho, o BES, a EDP e também o ex-ministro António Mexia, é importante que sejam esclarecidos todos os seus contornos, dando espaço para que as investigações e processos judiciais decorram com normalidade e eficácia”. Recorde-se que António Mexia foi ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações no Governo de Pedro Santana Lopes (2004/2005), que aprovou o pagamento de rendas às empresas de energia.

“A questão coloca-se, além da investigação criminal, no plano político. Neste, como outros casos, é indissociável do processo de privatizações, da submissão às imposições externas, da recuperação do poder monopolista e da sua relação com a crescente subordinação do poder político ao poder económico”, dizem os comunistas.

O PCP acrescenta que, “sem prejuízo da chamada do ex-ministro Manuel Pinho à Assembleia da República e da Comissão de Inquérito já anunciadas”, o é necessária “uma avaliação mais abrangente que aborde o conjunto de ligações entre sucessivos governos e as principais empresas e grupos económicos, não apenas no sector eléctrico mas também em sectores como a banca, correios, telecomunicações ou transportes”.

