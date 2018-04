O Bloco de Esquerda vai pedir a criação de uma Comissão de Inquérito Parlamentar ao alegado recebimento indevido de verbas do Grupo Espírito Santo (GES) por parte de Manuel Pinho enquanto era ministro da Economia.

PUB

A comissão de inquérito não se cinge aos alegados pagamentos a Pinho. O BE quer que a comissão apure “as responsabilidades políticas” sobre as “rendas abusivas cobradas na área da energia”, que “foram lançadas no Governo de Durão Barroso, aprovadas no Governo de Santana Lopes e aditivadas em 2007 no Governo de José Sócrates com Manuel Pinho como ministro da Economia”, segundo afirmou ao PÚBLICO o deputado Jorge Costa.

Os alegados pagamentos terão sido realizados a “uma nova sociedade offshore descoberta a Manuel Pinho, chamada Tartaruga Foundation, com sede no Panamá, por parte da Espírito Santo (ES) Enterprises — também ela uma empresa offshore sediada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas e que costuma ser designada como o ‘saco azul’ do Grupo Espírito Santo".

PUB

As transferências estarão que num despacho de 11 de Abril dos procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto consultado pelo Observador nos autos do caso EDP, “terão sido realizadas 'por ordem de Ricardo Salgado' ao 'aqui arguido, ex-ministro da Economia Manuel Pinho'”.

O PSD pediu a presença de Manuel Pinho na Assembleia da República, audição também apoiada por PS e CDS, mas Manuel Pinho disse só estar disponível para ir ao Parlamento depois de ouvido pela Procuradoria-Geral da República.

PUB