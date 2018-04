O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu no Twitter que o seu encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, seja realizado na Casa da Paz, em Panmunjon, na zona desmilitarizada da Península da Coreia. Ali foi assinado o armistício que suspendeu a guerra entre o Sul e o Norte há 65 anos e ali se realizou a cimeira de sexta-feira da semana passada entre Kim e o chefe de Estado sul-coreano.

“Estão a ser considerados vários países para o encontro, mas não seria a Casa da Paz/Liberdade, na fronteira entre a Coreia do Norte e do Sul, o local mais representativo, importante e duradouro do que outro país qualquer? Só estou a perguntar!”, escreveu Trump.

O Presidente dos EUA tinha já avançado no sábado, também no Twitter, que a cimeira com Kim Jong-un ocorrerá dentro de “três ou quatro semanas”. Porém, está ainda por escolher o local da reunião.

Na sexta-feira, na cimeira entre Kim e o seu homólogo sul-coreano, Moon Jae-in, na zona desmilitarizada, os líderes anunciaram o fim de mais seis décadas de conflito e prometeram a “total desnuclearização” da península.

Na sequência das conversações, Pyongyang anunciou o desmantelamento do complexo de Punggye-ri, onde foram realizados seis ensaios nucleares.

Antes deste anúncio, Trump já se tinha mostrado satisfeito com o avanço nas negociações com o regime norte-coreano, escrevendo no Twitter que as “coisas estão a correr bem”.

