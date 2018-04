A actriz de filmes pornográficos Stormy Daniels avançou nesta segunda-feira com um processo por difamação contra o Presidente norte-americano, Donald Trump. Stormy Daniels, nome artístico de Stephanie Clifford, afirma que manteve uma relação extraconjugal com o actual Presidente dos EUA em 2006 e que terá sido ameaçada e coagida a manter-se em silêncio sobre o caso.

Na queixa apresentada nesta segunda-feira, Daniels diz que, em 2011, um desconhecido a interceptou num parque de estacionamento e lhe ordenou que deixasse Trump em paz. “Esqueça a história”, ter-lhe-á dito, antes de olhar para a filha da actriz, ainda criança, e ter acrescentado: “que menina bonita, era uma pena se acontecesse alguma coisa à mãe dela”.

PUB

Apesar de o Presidente norte-americano negar o envolvimento com a actriz pornográfica, Stormy Daniels recebeu um pagamento de 130 mil dólares (o equivalente a 105 mil euros) através de Michael Cohen, um dos advogados de Trump, dias antes das eleições presidenciais de 2016. Cohen confirmou o pagamento e assumiu a responsabilidade da transferência, garantindo que o dinheiro saiu do seu bolso e que “nem a Trump Organization nem a campanha de Trump [à Presidência] fez parte da transacção com a senhora Clifford”. “Nenhuma das duas me reembolsou pelo pagamento, directa ou indirectamente", garantiu.

PUB

A acusação de Stormy Daniels apresentada nesta segunda-feira num tribunal federal em Nova Iorque diz respeito a uma declaração de Trump a 18 de Abril. No Twitter, onde tem mais de 50 milhões de seguidores, o Presidente norte-americano afirmou que retrato-robô do homem que terá ameaçado Stormy Daniels não passava de uma mentira.

“Um desenho anos depois sobre um homem que não existe. Uma mentira total, fake news para tolos”, escreveu Trump.

Daniels afirma que o Presidente sabe que o tweet é falso, “ou foi feito sem respeito pela veracidade da situação”. “Ao referir-se ao incidente como uma estratégia [para ganhar credibilidade na sua história], a declaração de Trump pode ser interpretada como uma afirmação de que miss Daniels inventou o crime bem como a existência do agressor, o que é proibido pela lei de Nova Iorque”, afirma a actriz.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Daniels, actualmente com 39 anos, não é a única mulher a afirmar que viveu um caso extraconjugal com Trump. Também a modelo da Playboy Karen McDougal afirma que também manteve uma relação de dez meses com Donald Trump, no mesmo ano. Tanto a relação de McDougal como a de Stormy Daniels terão acontecido quando Trump já estava casado com Melania — pouco depois do nascimento do filho que têm em comum, Barron. Daniels já tinha partilhado detalhes do alegado caso há sete anos, numa entrevista à revista In Touch.

Na última sexta-feira, um juiz tinha decidido adiar por três meses o início do julgamento da queixa da atriz porno Stormy Daniels contra Donald Trump e o seu advogado pessoal, Michael Cohen, alvo de buscas no início de Abril por possível fraude bancária durante a campanha presidencial.

Daniels já se disponibilizou a devolver os 130 mil dólares e alega que o acordo é inválido, uma vez foi assinado apenas por si e pelo advogado Michael Cohen e não pelo próprio Trump.

PUB