Quatro pessoas morreram nos Alpes Suíços e cinco estão hospitalizadas em estado em grave depois de uma tempestade ter forçado os alpinistas a passar a noite no exterior, quando tentavam chegar à marca dos 3157 metros de altitude, na região de Pigne d'Arolla, uma montanha nos Alpes do Valais, na Suíça, segundo um comunicado divulgado, nesta segunda-feira, pelas autoridades locais.

As operações de resgate encontraram 14 pessoas, algumas das quais em estado de hipotermia. Acredita-se que uma das vítimas terá provavelmente morrido após uma queda. Os montanhistas foram levados de helicóptero para hospitais locais, sendo que três acabaram por morrer no hospital, de acordo com o comunicado citado pela agência Reuters.

A polícia de Valais já deu as operações de socorro por terminadas e activou uma linha telefónica de apoio.

