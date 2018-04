A primeira-ministra britânica, Theresa May, nomeou nesta segunda-feira Sajid Javid como novo ministro do Interior, substituindo Amber Rudd no cargo. A antiga detentora do posto demitiu-se no domingo depois de ter induzido os deputados em erro, pelo seu papel no tratamento abusivo do Home Office a residentes caribenhos de longo prazo, indevidamente rotulados como imigrantes ilegais.

Para liderar o ministério do Interior, May escolheu o político de origem paquistanesa, que ocupava as pastas da Habitação, Comunidades e Poder Local. Sahid Javid, de 48 anos, antigo director do Deutsche Bank, é filho de um motorista de autocarro paquistanês, cuja família emigrou para o Reino Unido na década de 1960.

Segundo o Guardian, Javid também é, tal como Rudd, um “protegido” de George Osborne – antigo responsável pelo Tesouro no executivo anterior e actual editor do London Evening Standard.

Javid liderou os ministérios da Cultura (2014-2015) e do Comércio (2015-2016) do Governo de David Cameron e chefiava a Habitação, Comunidades e Poder Local desde 2016.

Com a sua entrada no executivo de May, no cabinet britânico mantém-se o equilíbrio de ministros a favor e contra o “Brexit” que a primeira-ministra tem procurado desde que assumiu funções no Verão de 2016.

Sahid Javid é um apoiante da manutenção do Reino Unido na União Europeia, ainda que não assuma essa postura de uma forma tão declarada como a sua antecessora. Rudd, por exemplo, é uma defensora acérrima da permanência do país na União Aduaneira, ao passo que Javi já demonstrou publicamente o seu cepticismo em relação a um “soft-Brexit”.

Para além disso, o novo ministro do Interior defende o respeito absoluto pelo resultado do referendo de 2016.

Na sequência da promoção de Sahid Javid, o nº 10 de Downing Street também anunciou que o ex-secretário da Irlanda do Norte James Brokenshire regressará ao Governo como ministro da Habitação, Comunidades e Poder Local.

