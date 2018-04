O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira ter “provas” de que o Irão manteve ao longo dos últimos anos um projecto de desenvolvimento de armas nucleares “para uso futuro”. Garantiu que Israel está na posse de centenas de milhares de documentos, fotografias e vídeos que demonstram que Teerão mentiu quando disse que não tinha ambições nucleares e, por isso, violou o acordo que assinou em 2015.

Apoiando-se numa apresentação powerpoint, o primeiro-ministro israelita disse que o Irão intensificou esforços para esconder os documentos [sobre este programa atómico] em locais altamente secretos em Teerão. Netanyahu afirmou que os serviços secretos israelitas conseguiram ter acesso aos documentos ali guardados.

PUB

“Os líderes iranianos negaram repetidamente alguma vez terem procurado armas nucleares”, afirmou. “Hoje estou a dizer-vos uma coisa: o Irão mentiu”.

PUB

“Depois de assinar o acordo nuclear em 2015, o Irão intensificou os seus esforços para esconder estes documentos secretos”, acusou. “Em 2017, o Irão levou os seus documentos sobre armas nucleares para um local altamente secreto em Teerão”.

O chefe do Governo israelita assegurou que já partilhou a documentação com os Estados Unidos, que confirmaram a sua autenticidade, e que o irá fazer também com a Agência Internacional de Energia Atómica.

Na apresentação, o primeiro-ministro mostrou documentos, fotografias e vídeos que diz provarem que Teerão nunca parou de desenvolver o seu programa nuclear, e que tinha como objectivo criar cinco ogivas nucleares “para uso futuro”.

“E isto é apenas uma fracção de todo o material”, afirmou Netanyahu. “Porque é que um regime terrorista esconderia documentos sobre o programa nuclear?”.

Por isso, concluíu Netanyahu, o acordo nuclear assinado com o Irão em 2015 é “terrível” e “baseado em mentiras” e apenas abre caminho para que Teerão tenha acesso a um “arsenal atómico”.

“Daqui a uns dias o Presidente Trump vai decidir o que fazer com o acordo”, disse. “Tenho a certeza que vai fazer o que é correcto”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com a imprensa israelita, esta comunicação foi coordenada com Washington. Netanyahu terá conversado ao telefone no domingo com Donald Trump e o tema foi abordado durante a visita do novo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, a Telavive também no domingo. Pompeo está deslocou-se à Arábia Saudita, Israel e Jordânia numa tentativa de alterar o acordo nuclear com o Irão.

Nesta segunda-feira, o líder da organização de energia atómica iraniana, Ali Akbar Salehi, tinha já avisado, citado pela televisão estatal iraniana, que o Irão tem a capacidade técnica para enriquecer urânio a níveis superiores do que antes da assinatura do acordo nuclear em 2015.

Há duas semanas, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, tinha já avisado que o Irão não terá incentivos a ficar atado ao acordo se os EUA se retirar, e poderá voltar a produzir urânio enriquecido.

PUB