O Presidente do Brasil, Michel Temer, cancelou pela segunda vez uma deslocação oficial que estava programada para Maio a vários países do sudeste asiático.

Temer tinha previsto visitar, entre os dias 7 a 14, Singapura, Tailândia, Indonésia e Vietname.

A primeira viagem, marcada para Janeiro, foi cancelada porque o chefe de Estado brasileiro enfrentava problemas de saúde. Michel Temer, de 77 anos, havia sido hospitalizado um mês antes para corrigir um problema urinário após fazer uma cirurgia à próstata e uma angioplastia em três artérias coronárias.

Desta vez, fontes do Palácio do Planalto dizem que o Presidente precisou de adiar a deslocação porque nas próximas semanas vai "concentrar-se" na "agenda legislativa" do país.

As mesmas fontes acrescentaram que a viagem será feita mais tarde, mas, por enquanto, não há uma data definida.

A decisão de cancelar pela segunda vez uma deslocação ao sudeste asiático coincide com o aparecimento de novas informações sobre uma investigação contra o chefe de Estado brasileiro.

O jornal Folha de São Paulo publicou na passada sexta-feira que há suspeitas de que Michel Temer branqueava dinheiro de subornos através da compra de bens em nome da mulher e do filho, de nove anos.

Perante esta notícia, o Presidente fez uma declaração à imprensa em que protestou contra a investigação e classificou as informações de "mentiras" que afectaram a sua honra e a da família.

Actualmente, a Polícia Federal do Brasil está a investigar se um decreto sancionado pelo Presidente para o sector dos portos beneficiou a empresa Rodrimar e se a mesma empresa pagou subornos para o partido de Temer, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) mudar a lei.

A abertura da investigação contra Temer foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal em Setembro de 2017 a pedido do antigo procurador-geral do Brasil Rodrigo Janot, que acusou o Presidente de actos de corrupção em duas ocasiões.

Em ambas as ocasiões o Congresso, responsável por decidir se deve ou não abrir um julgamento contra um Presidente em exercício, rejeitou as acusações impedindo a abertura dos processos contra Michel Temer.

