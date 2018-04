Duas explosões na capital afegã, Cabul, resultaram em pelo menos 25 mortos, incluindo o fotojornalista da AFP Shah Marai e cinco outros jornalistas, um número confirmado pelas autoridades locais. O Ministério da Saúde do Afeganistão refere que o número de vítimas mortais do ataque desta segunda-feira pode vir a aumentar, refere a AFP, que diz que a segunda explosão tinha os jornalistas como alvo. Há ainda 45 feridos. As duas explosões foram reivindicadas pelo grupo extremista Daesh.

O porta-voz da polícia da capital afegã, Hashmat Stanikzai, disse à AFP que a segunda explosão (também provocada por um bombista-suicida) aconteceu minutos depois da primeira, no mesmo local. Segundo a Reuters, os jornalistas encontravam-se no local a fazer a cobertura noticiosa da primeira explosão. “O bombista disfarçou-se de jornalista e fez-se explodir no meio da multidão”, explicou Stanikzai.

Em homenagem a Shah Marai, a AFP partilhou um artigo escrito em 2016 pelo fotojornalista que morreu, em que conta a sua difícil experiência de trabalhar no Afeganistão, onde estava desde 1998.

Num balanço inicial, era referido que eram quatro os jornalistas entre as vítimas mortais. Segundo a Associated Press, os cinco jornalistas que morreram na explosão (além de Shah) eram repórteres locais, um deles operador de câmara da televisão local Tolo TV; existem ainda quatro agentes da polícia entre os mortos no ataque desta segunda-feira.

Este atentado acontece uma semana depois do ataque na zona ocidental da capital afegã, que resultou em cerca de 60 mortos e mais de 100 feridos e foi reivindicado pelo Daesh.

O grupo extremista tem tentado expandir a sua base territorial – que se resume a algumas regiões perto da fronteira com o Paquistão – e disputa o domínio da revolta contra o Governo apoiado pelo Ocidente com os taliban, outra organização que chegou a controlar o país. O ataque de dia 22 ocorreu em Dasht-e-Barchi, uma zona da capital afegã maioritariamente habitada por muçulmanos xiitas, que são um alvo preferencial do Daesh.

