Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes vai investir cerca de seis milhões de euros na educação, num território onde o insucesso e o abandono escolar ainda apresentam números acima da média nacional, anunciou nesta segunda-feira aquela entidade.

"O combate ao insucesso escolar faz parte de um plano estratégico para os próximos quatro anos, em concelhos que integram a CIM Terras de Trás-os-Montes, onde o despovoamento é notório", disse à Lusa o presidente da CIM, Artur Nunes.

A apresentação pública do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar das Terras de Trás-os-Montes (PIICIE -TTM) está agendado para o próximo dia 07 de Maio, em Macedo de Cavaleiros e contará com a presença do secretário de Estado da Educação, João Costa.

"Com este investimento de seis milhões de euros, que será feito nos nove concelhos, pretendemos, essencialmente, fixar crianças e jovens em idade escolar, num território de baixa densidade populacional ", vincou o também autarca de Miranda do Douro.

Pela primeira vez, o território olha de forma conjunta para esta problemática, desenvolvendo um plano que visa capacitar e valorizar escolas, professores, alunos, pais e encarregados de educação.

"O objectivo é envolver todos os agentes educativos na implementação de estratégias para combater o insucesso e contribuir para a diminuição da taxa de abandono escolar", frisou.

O PIICIE-TTM assenta no trabalho colaborativo e em rede entre a CIM-Terras de Trás-os-Montes, municípios, agrupamentos escolares e outros parceiros institucionais.

Para além de acções supramunicipais, transversais a todos os municípios, este plano prevê também a dinamização de acções adaptadas à realidade dos concelhos que integram a CIM-Terras de Trás-os-Montes.

O PIICIE-TTM está integrado na estratégia de desenvolvimento e coesão territorial da região, é financiado pelo Fundo Social Europeu (FSE) no âmbito do Programa Operacional Regional Norte 2020.

