O hotel Monte Palace, nas Sete Cidades, Açores, que está encerrado há 27 anos, deverá abrir em 2021 como unidade hoteleira de cinco estrelas, mantendo a actual traça arquitetónica, anunciou nesta segunda-feira o grupo chinês Level Constellation.

PUB

Numa nota enviada à agência Lusa, a Level Constellation adianta que "submeterá brevemente ao município de Ponta Delgada o projecto do edifício, que visa manter o perfil arquitectónico existente".

A promotora imobiliária refere que o presidente do grupo chinês, Wen Yong, está de visita aos Açores, tendo agendado para esta segunda-feira uma audiência com o vice-presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila, a quem "deverá anunciar a abertura do novo hotel em 2021".

PUB

Segundo a mesma nota, o presidente da sociedade de capitais chineses Level Constellation "dará conta às autoridades das negociações em fase avançada com operadores hoteleiros de prestígio, prevendo-se a selecção da marca que deverá operar o hotel até junho de 2018".

Assim, "a marca Monte Palace deverá cair", acrescenta a nota, indicando que Wen Yong irá também reunir-se José Manuel Bolieiro, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

O hotel, localizado na Vista do Rei, Sete Cidades, nos Açores, propriedade do Banif na sequência de uma penhora ao Grupo Siram, foi inaugurado em 1989 na ilha de São Miguel e empregava mais de cem pessoas, mas fechou pouco tempo depois por ausência de lucro.

O edifício de cinco pisos tinha dois restaurantes, três salas de conferência, uma discoteca, uma loja, 88 quartos, 52 suítes juniores, 27 quartos duplos, quatro quartos duplos com saleta, quatro suites de luxo e uma suite presidencial.

Localizado junto ao miradouro da Vista do Rei, com vista sobre a Lagoa das Sete Cidades, o hotel teve até 2010 segurança em permanência, mas ficou posteriormente ao abandono, sendo vandalizado e saqueado.

O Monte Palace, o primeiro de cinco estrelas dos Açores, chegou a vencer em 1990 o prémio de Melhor Hotel do Ano em Portugal.

No final de 2017, a Level Constellation adquiriu o antigo hotel Monte Palace, não tendo sido divulgado o montante da operação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A promotora imobiliária Level Constellation informa que a nova unidade hoteleira terá cinco estrelas e será "totalmente orientada para o meio natural em que se insere", devendo "incorporar um centro de ciência, que se encontra a ser negociado com duas entidades de primeira linha no sector, bem como um SPA, um rooftop [terraço no telhado] e áreas de apoio a actividades na natureza, como hiking [caminhadas] e birdwatching [observação de aves]".

Aquando da compra do antigo hotel, a Level Constellation sublinhou que o investimento materializa a anunciada diversificação de investimentos em Portugal e a incursão da promotora imobiliária no turismo.

O grupo destacou ainda que o edifício do Monte Palace "tem 14.000 metros quadrados de área de construção, incorporando a propriedade 50 hectares de vegetação natural, constituída, maioritariamente, por criptomérias, com vista deslumbrante para a Lagoa das Sete Cidades, o mais importante ex-libris dos Açores", o que conferem ao conjunto "uma notoriedade internacional".

PUB