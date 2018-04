Esta terça-feira, vários pontos da cidade de Lisboa estarão condicionados devido à celebração do 1.º de Maio. De acordo com informação divulgada pela câmara de Lisboa, diversas artérias das freguesias de Alvalade, Avenidas Novas, Santa Maria Maior, Arroios e Areeiro estarão condicionadas entre as 8h e as 14h devido à 37.ª Corrida Internacional do 1.º de Maio.

No Campo Grande, em Entrecampos e na Avenida da República, a prova decorrerá no interior dos túneis de forma a garantir a circulação viária e as ligações possíveis à superfície. Diz ainda a câmara de Lisboa que a reabertura dos túneis está prevista para as 10h30, hora em que dever.

"A prova tem o seguinte percurso: Estádio 1º de Maio — Av. Rio de Janeiro — Av. Brasil — Campo Grande — Entrecampos — Avenida da República — Praça Duque de Saldanha — Avenida Fontes Pereira de Melo — Marquês de Pombal — Avenida da Liberdade- Restauradores — Rossio — Rua do Ouro — Praça do Comércio (topo Norte) — Rua da Prata — Praça da Figueira — Rua João das Regras — Martim Moniz — Avenida Almirante Reis — Avenida João XXI — Avenida de Roma —Praça de Alvalade — Avenida da Igreja — Avenida Rio de Janeiro — Estádio 1º de Maio."

As alterações à circulação e os respectivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local por entidade policial.

Às 15h, haverá ainda a habitual manifestação de 1.º de Maio seguida de intervenções sindicais. A partida acontece no largo do Martim Moniz e tem como destino a Alameda D. Afonso Henriques.

