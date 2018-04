Não se sabe ao certo de onde terá vindo a receita dos pastéis de Fão que uma senhora de nome Clarinha já vendia nesta vila de Esposende em 1900. Sabemos, pelo menos, que a senhora Clarinha tornou os pastéis famosos e lançou um negócio que hoje perdura nas mãos de vários descendentes. Entretanto, na pastelaria de cada um há variações e nomes diferentes para o mesmo doce: pastéis de Fão, clarinhas, pastéis de Lili, ou simplesmente pastéis de chila. No início do século XX dizia-se que esta iguaria fazia bem ao estômago “e até a problemas amorosos”. Não duvidamos nem por um segundo.

PUB

A Doçaria Portuguesa

PUB

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

PUB