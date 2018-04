A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), liderada por Carlos Tavares desde Março (altura em que substituiu Félix Morgado nas funções de presidente do banco), anunciou hoje o adiamento para meados de Maio da apresentação das suas contas relativas ao exercício de 2017.

PUB

Em comunicado ao mercado, a administração da CEMG informou que “no contexto da entrada em funções do novo conselho de administração no passado dia 21 de Março de 2018 e no quadro de um novo modelo societário, não foi possível concluir os trabalhos de elaboração dos documentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2017 – incluindo os pareceres obrigatórios e a certificação legal de contas – dentro do prazo previsto” pelo Código dos Valores Mobiliários.

As sociedades emitentes de títulos negociados no mercado de capitais têm de divulgar os relatórios e contas anuais, certificadas e com relatório do auditor, “no prazo de quatro meses a contar da data de encerramento do exercício, e mantêm à disposição do público durante, pelo menos, 10 anos”, manda o Código de Valores Mobiliários - ou seja até o último dia de Abril, que é hoje.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A informação já foi prestada à Comissão do mercado de Valores Mobiliários (CMVM), adianta a nota ao mercado. E a CEMG compromete-se ainda, no comunicado hoje emitido, a “no prazo máximo de duas semanas a partir desta data” – 30 de Abril – proceder à divulgação dos referidos documentos – “relatório de gestão, contas anuais, certificação legal de contas, relatório elaborado por auditor e demais documentos de prestação de contas exigidos por lei ou regulamento”.

O PÚBLICO avançou, a 26 de Abril, que Carlos Tavares se preparava para rever, em baixa, os lucros da CEMG de 30,1 milhões de euros em 2017 que Félix Morgado apresentou, a 8 de Fevereiro último, durante a conferência de imprensa sobre as contas não auditadas do banco. A estimativa era de a revisão, por reforço das imparidades, baixar os resultados para perto dos cinco milhões de euros.

Contactada na altura, a administração então já liderada por Carlos Tavares reconheceu, via fonte oficial do banco, que “o actual conselho de administração, responsável pelo fecho das contas, após a devida audição dos auditores e da comissão de auditoria, está a rever as contas de acordo com os seus próprios critérios de prudência”. Não se comprometeu, contudo, com nenhum valor.

PUB