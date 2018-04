A selecção portuguesa de ténis de mesa perdeu nesta segunda-feira com a congénere do Brasil, por 3-0, no segundo encontro do Grupo B dos Campeonatos do Mundo de equipas de 2018, que decorrem Halmstad, na Suécia.

Marcos Freitas e Tiago Apolónia perderam pela margem mínima (3-2) frente aos brasileiros Gustavo Tsuboi e Eric Jouti, enquanto João Monteiro cedeu de forma mais clara frente a Hugo Calderano, por 3-1.

Portugal, que ocupa o terceiro lugar do agrupamento, atrás do Brasil e da China, ainda em posição de apuramento para a fase seguinte, reservada aos três primeiros classificados, vai defrontar ainda hoje vai defrontar a Rússia, última posicionada.

