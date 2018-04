O tenista português Frederico Gil foi nesta segunda-feira eliminado na segunda e última ronda da fase de qualificação para o Estoril Open, ao perder com o norte-americano Tim Smyczek, primeiro cabeça-de-série.

Finalista do único torneio português do circuito ATP em 2010, então com outra organização e no Jamor, Frederico Gil, 445.º do mundo, foi derrotado por Smyczec, 123.º, por 6-4, 6-2, em uma hora e 14 minutos.

O tenista português, de 33 anos, não disputa o quadro principal de um torneio ATP em Portugal desde 2012.

Ainda em prova na derradeira fase de qualificação estão João Domingues e João Monteiro, que se procuram juntar a João Sousa, Gastão Elias, Pedro Sousa e Frederico Silva no quadro principal.

