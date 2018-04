O Desp. Aves venceu, por 1-0, esta segunda-feira, o Estoril num duelo pela sobrevivência na I Liga a encerrar a 32.ª jornada. Os avenses assumem a 14.ª posição da tabela classificativa, deixando os "canarinhos" com 26 pontos (a três de Paços de Ferreira e V. Setúbal), ainda mais afundados depois da vitória do Feirense.

Com cinco derrotas nos últimos seis jogos do campeonato, o Desp. Aves enfrentava o último da classificação, um Estoril empenhado em passar o testemunho e que já surpreendera em Portimão, há duas semanas, naquela que foi a única vitória "canarinha" nos últimos 11 encontros.

O Estoril surgiu melhor nas Aves, com Allano a rematar ao poste e o guarda-redes Adriano Facchini a impedir que Bruno Gomes e Halliche colocassem os visitantes em vantagem. O brasileiro manteve a baliza segura no momento mais crítico dos avenses.

Os finalistas da Taça de Portugal também não revelaram grande inspiração no ataque, com Nildo a testar Renan e Tissone a falhar a emenda. O Desp. Aves viu ainda o VAR negar-lhe a pretensão de usufruir de dois penáltis por mão de Dankler (9') e Bruno Gomes (45'), decisão esta que não é totalmente pacífica.

A segunda parte confirmou a urgência de uma vitória, com Bruno Gomes a desperdiçar duas oportunidades flagrantíssimas e, pelo meio, o Desp. Aves a ver Dankler salvar sobre a linha um golo quase certo de Nildo.

Com o decorrer do jogo intensificou-se o controlo dos locais e Nildo, a passe de Vítor Gomes, decidiu o encontro com um golo precioso para a formação orientada por José Mota.

