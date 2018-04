Ainda há pouco estreou, mas a sequela da Marvel Vingadores: Guerra do Infinito é já um dos maiores êxitos de bilheteira de sempre. Segundo um balanço inicial, o filme arrecadou 630 milhões de dólares (o equivalente a 520 milhões de euros) desde a sua estreia na semana passada. E ainda nem estreou na Rússia e na China: a estreia russa está agendada para 3 de Maio e a chinesa para dia 11, também do próximo mês.

A confirmarem-se estes valores, este filme do universo Marvel ultrapassará o recorde de bilheteiras de Velocidade Furiosa 8, em 2017, que conseguiu 542 milhões de dólares (447 milhões de euros) na sua primeira semana.

As estimativas são feitas por empresas de análise como a comScore e a Exhibitor Relations, mas os dados oficiais só deverão ser conhecidos esta semana. Só nos Estados Unidos, houve 250 milhões de dólares a entrarem nas caixas registadoras das salas de cinema com o filme da Marvel, o equivalente a 206 milhões de euros. Os dados relativos às bilheteiras em Portugal desta semana (Vingadores estreou por cá a 25 de Abril) ainda não estão disponíveis no site do Instituto do Cinema e Audiovisual.

Realizado pelos irmãos Joe e Anthony Russo (a dupla responsável por Capitão América: O Soldado do Inverno e Vingadores: Guerra Civil, mas também por séries de comédia como Arrested Development ou Community), este é o terceiro episódio da saga dos Vingadores, conhecida em inglês como Avengers. A longa-metragem é protagonizada por um leque de grandes nomes, como Karen Gillan, Josh Brolin, Scarlett Johansson, Zoe Saldana, Chris Hemworth ou Robert Downey Jr, que dão vida a super-heróis também conhecidos do público.

Neste filme, a equipa dos Vingadores surge ao lado de personagens de outros filmes da Marvel, incluindo os Guardiões da Galáxia, o Homem Aranha, a Viúva Negra ou o Homem de Ferro e lutam contra o inimigo do planeta Terra, o tirano intergaláctico Thanos, agora interpretado por Josh Brolin.

O custo de produção deste filme está entre os 300 e 400 milhões de dólares (250 a 330 milhões de euros). O último filme da saga deverá sair em Maio do próximo ano.

Já em 2012, a primeira parte de Vingadores fez sucesso na sua semana de estreia: teve um recorde de mais de 160 milhões de euros, nos Estados Unidos, e foi também o mais visto em Portugal.

