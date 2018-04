No programa eleitoral de Fernando Medina, eleito presidente da câmara de Lisboa, contemplava-se um museu dedicado à expansão portuguesa, existindo neste momento um debate no espaço público sobre que nome adoptar. Museu das Descobertas, dos Descobrimentos, ou da interculturalidade de Origem Portuguesa, são algumas das propostas, sobre as quais não existe consenso. Há quem argumente que adoptar qualquer uma dessas designações é assumir uma percepção da realidade eurocêntrica. Do outro lado desvaloriza-se o assunto, com o fundamento de que tudo não passará de mais um episódio do politicamente correcto. Será mesmo assim?

Este é o 16º Catinga, programa semanal, todas as segundas-feiras, de Nástio Mosquito e Vítor Belanciano, onde público e privado, sociedade e política, arte e vida, zanga e alegria fazem parte da mesma realidade que é possível tentar apreender por inteiro, pensando nela em voz alta. Catinga é isso. Uma hipótese de transfigurar a realidade através das conversas.

