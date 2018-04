Ainda o auditório da Biblioteca Municipal da Vila do Porto ansiava pela deliberação do júri da competição CanSat, sem prestar muita atenção aos discursos dos convidados – entre os quais o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor –, e já o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia dos Açores, Gui Menezes, fazia um anúncio: “No segundo semestre de 2021 podemos vir a ter a primeira aterragem de um vaivém espacial nos Açores.” O governante falava do projecto Space Rider, o pequeno veículo da Agência Espacial Europeia (ESA) que tem como objectivo “proporcionar à Europa um sistema de transporte espacial integrado, acessível, independente e reutilizável para acesso e retorno do espaço”, como descreveu o Governo Regional dos Açores em Fevereiro deste ano, na altura das primeiras notícias sobre a escolha do arquipélago como localização de aterragem do vaivém espacial europeu. “Há duas semanas estiveram aqui técnicos da ESA a percorrer a ilha e a reunir-se com entidades locais, como elementos da Protecção Civil e bombeiros”, adiantou. “As coisas estão bem alinhadas.”

