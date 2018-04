São ainda jovens e chegaram a frequentar o ensino secundário, ainda que não o tivessem concluído – eis o perfil mais comum de quem se candidata a entrar num curso superior através do concurso especial destinado a maiores de 23 anos.

Apesar de a lei permitir que qualquer pessoa possa candidatar-se a esta via de acesso, independentemente das suas qualificações, são sobretudo pessoas que chegaram a frequentar o ensino superior quem recorre a este sistema para ingressar numa licenciatura. “Tendencialmente, são pessoas com escolaridades mais longas”, explica a investigadora da Universidade Nova de Lisboa Mariana Gaio Alves, que, em 2009, publicou um estudo sobre o perfil dos estudantes adultos que acedem ao ensino superior.

Nesse trabalho, chegou também à conclusão de que a generalidade dos que entram nas universidades e politécnicos através do concurso destinados aos maiores de 23 anos são pessoas “ainda jovens”, geralmente entre os 25 e os 35 anos.

Outra tendência verificável nos estudantes adultos tem a ver com as áreas favoritas na hora de tirar um curso superior. Os cursos das Humanidades e Ciências Sociais são os mais procurados. “Serão em menor número os adultos que tiveram a oportunidade de aprofundar de tal maneira os seus conhecimentos a Matemática ou Química que depois consigam fazer o ingresso”, explica Mariana Gaio Alves.

O concurso especial para maiores de 23 anos destina-se a quem tiver cumprido essa idade até ao dia 31 de Dezembro do ano em que antecede a realização das provas de acesso. Os candidatos não podem ser ainda titulares de nenhum curso superior – há uma via de acesso especial para essas pessoas também – nem ter entrado no último concurso nacional de acesso ao superior.

Os candidatos têm de ter resultado positivo em provas de acesso, realizadas directamente nas instituições de ensino superior (o antigo exame ad hoc). As provas devem incidir, exclusivamente, sobre as áreas de conhecimento directamente relevantes para o ingresso e progressão no curso em que cada pessoa pretende entrar.

Depois do exame, os candidatos submetem-se ainda a uma revisão do seu currículo e a uma entrevista. Estes três indicadores são usados por um júri para seriar os candidatos e colocá-los nos cursos em função do número de vagas existentes, à semelhança do que acontece no concurso nacional de acesso.

As universidades e politécnicos podem ainda exigir pré-requisitos para determinados cursos. Ao contrário do concurso nacional de acesso, em que há um único concurso, nacional e centralizado, a candidatura é feita directamente junto das instituições em que os candidatos pretendam ingressar. As regras podem ter variações de instituição para instituição.

