Conflito sírio

PUB

A escalada do conflito sírio e as suas repercussões na região do Médio Oriente e na instabilidade internacional, bem como a salvaguarda dos interesses estratégicos das chamadas potências, não é aceitável, tendo em conta o sofrimento causado aos milhares de seres humanos inocentes, e revela a falta de sensibilidade e sensatez, em que alguns seres vivos não olham a meios para atingir fins, infligindo dor, angustia e morte a tantos indefesos.

Os autores da guerra são também os fornecedores de material bélico que lucram com o sofrimento alheio em conflitos armados cuja duração dos mesmos é pouco relevante, desde que cause sofrimento, fuga de cidadãos inocentes e indefesos e onde muitas vezes até os seus bens são saqueados sem dó nem piedade.

PUB

Enquanto no teatro de guerra impera muitas vezes a incapacidade de resposta das organizações humanitárias, imposta pelas dificuldades no terreno, a intransigência dos beligerantes nas suas posições, a recusa do diálogo, e o tempo de duração do conflito, leva-nos a questionar quantas vidas mais vão estar expostas à barbárie, quando os senhores da guerra se passeiam impunemente como que alheados de uma realidade cruel da qual são autores.

Américo Lourenço, Sines

Novo Banco e Montepio

O ministro das Finanças anunciou publicamente a possibilidade de novas recapitalizações associadas ao Novo Banco e ao Montepio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estas afirmações levantam inúmeras questões e voltam a deixar os contribuintes atónitos, com a possibilidade de novas despesas públicas com o sector financeiro. As nuances da privatização do Novo Banco continuam envoltas num enorme manto de suspeição, sabendo-se que todo e qualquer prejuízo resultante das suas operações, mesmo que sejam da responsabilidade do actual proprietário, ficarão a cargo do orçamento do Estado. Por outro lado, o Governo não consegue explicar, como é que depois de várias equipas de gestão pagas a “peso de ouro” e de milhares de milhões despejados nos cofres da instituição, ainda continuam a surgir novas “surpresas”.

No caso do Montepio, seria interessante perceber em que fundamentos se baseou a direcção da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para investir grande parte das suas reservas, num banco, do qual o próprio ministro das finanças dúvida da sua solvabilidade. Tratando-se de uma instituição de importância acrescida na prestação de assistência social, a aplicação dos seus recursos deveria ser ainda mais criteriosa e devidamente justificada publicamente. Por último, gostaríamos que nos fosse explicado, como é que o Novo Banco e o Montepio serão investimento rentáveis, para que no futuro os contribuintes e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa possam finalmente ver devolvidos os capitais.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim,

PUB