Milhares de contas da rede social Twitter com ligações à Rússia lançaram mensagens de apoio ao candidato do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, na campanha das últimas eleições legislativas no Reino Unido, diz a edição deste domingo do jornal The Sunday Times.

Uma investigação deste jornal diz que um estudo realizado com a colaboração da Universidade de Swansea, no País de Gales, identificou uma rede de 6500 utilizadores do Twitter nas semanas que antecederam os comícios de Junho de 2017, a atacar o Partido Conservador e a difundir mensagens favoráveis a Corbyn que chegaram “a milhões de eleitores”.

A maioria das contas “pode ser identificada claramente como robots, conhecidos como bots”, que se encobrem atrás de nomes femininos ingleses “criados em massa para bombardear o público com mensagens políticas”, explcia o diário inglês.

Cerca de 80% destas contas automáticas foram criadas pouco antes das eleições em que a primeira-ministra, Theresa May, perdeu a maioria absoluta que mantinha até então, ao obter 42,4% dos votos contra os 40% de Jeremy Corbyn.

Esta rede de contas do Twitter lançou mensagens de forma massiva, elogiando os trabalhistas e criticando os conservadores, a 18 de Maio do ano passado, quando Theresa May apresentou o seu programa eleitoral, adianta ainda The Sunday Times.

