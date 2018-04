A presidência da Coreia do Sul afirmou neste domingo que a Coreia do Norte quer desmantelar o centro de testes nucleares em Maio perante observadores e jornalistas estrangeiros, como resultado do acordo alcançado entre as duas Coreias na sexta-feira, no decorrer do encontro histórico de Kim Jong-un e Moon Jae-in, realizado em Panmunjom, na fronteira que separa os dois países, no Paralelo 38.

PUB

De acordo com o gabinete da presidência sul-coreana, citado pelas agências noticiosas internacionais, a Coreia do Norte propôs-se a encerrar de forma definitiva o centro em que realizou seis testes atómicos.

“Kim disse na cimeira (…) que procederá ao encerramento do local de testes nucleares em Maio”, referiu o porta-voz sul-coreano, citado pela Agência France Press. Segundo esta agência, Pyongyang vai convidar peritos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul para verificarem o encerramento do centro de testes, de modo a “revelar o processo à comunidade internacional de modo transparente”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Associated Press (AP) refere, por seu lado, que Kim Jong-un afirmou que Donald Trump irá perceber que ele “não é pessoa” para apontar mísseis contra os Estados Unidos, e que o compromisso de Pyongyang com a desnuclearização é real.

Diversos peritos têm considerado que as instalações nucleares norte-coreanas ficaram totalmente danificadas depois da sexta e mais potente detonação nuclear subterrânea realizada por Pyongyang em Setembro de 2017.

A AP refere também que a Coreia do Norte planeia ainda reajustar os seus relógios com os da Coreia do Sul, alterando assim a decisão tomada em 2015, quando criou o seu “tempo de Pyongyang”, adiantando os seus relógios 30 minutos em relação a Seul.

PUB