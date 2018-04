O carvalho-alvarinho que o Presidente francês, Emmanuel Macron, ofereceu a Donald Trump e que ambos plantaram nos jardins da Casa Branca na semana passada, como sÍmbolo do "vínculo" que os une, desapareceu.

Um fotógrafo da Reuteres esteve no local onde a árvore foi plantada e verificou que, no sábado, quatro dias depois da cerimónia solene, já lá não estava.

O carvalho-alvarinho oferecido por Macron ao Presidente dos EUA é proveniente do bosque Belleau, onde decorreu uma batalha na I Guerra Mundial, em 1918, em que morreram dois mil soldados americanos.

Até ao momento a Casa Branca não deu qualquer explicação para o desaparecimento da árvore. Porém, a emissora francesa Franceinfo avançou com uma possível explicação: este tipo de árvores não deve ser transplantado nesta época do ano mas sim em Outubro. Ou seja, pode ter sido guardada para regressar mais tarde.

Já o Huffington Post cita uma fonte anónima do Palácio do Eliseu que explica que a árvore está sob quarentena seguindo indicações sanitárias das autoridades aduaneiras norte-americanas relativas à flora que entra no país.

