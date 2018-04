Theresa May foi forçada a aceitar a demissão de Amber Rudd, ministra do Interior, depois de 200 deputados terem assinado uma carta onde a acusavam de fazer políticas de imigração em cima do joelho, numa tentativa de conter o escândalo relacionado com a geração Windrush.

Este escândalo está ligado à ameaça de deportação que pairava sobre os descendentes da chamada geração Windrush que chegou à Grã-Bretanha entre 1948 e 1971, vindos das colónias britânicas nas Caraíbas para ajudar a reconstruir o Reino Unido, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Estas pessoas estariam a ser identificadas erradamente como imigrantes ilegais, e desde 2012, altura em que Theresa May era ministra do Interior, teriam o seu acesso aos serviços públicos do Reino Unido bloqueados. O objectivo seria, alegadamente, forçá-los a voltar para os países de origem.

Rudd afirma desconhecimento sobre regras desenhadas para estabelecer quotas de deportação apesar e afirmou-o numa audição parlamentar, mas uma carta publicada pelo Guardian indica que a ministra teria tido conhecimento das metas para reduzir o número de imigrantes do país em 10%.

Depois de inúmeros pedidos para que se demitisse, a ministra finalmente tomou a decisão de se afastar do Governo este domingo.

