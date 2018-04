Na mini-digressão de despedida de Arsène Wenger do futebol inglês, o técnico francês ainda teria de passar por Old Trafford, onde viveu tardes de intensa rivalidade entre o seu Arsenal e o Manchester United, sobretudo com Alex Ferguson. E esta rivalidade entre "gunners" e "red devils" fez crescer a Premier League até ser o monstro de popularidade que é actualmente.

Reconhecendo esses anos de rivalidade, o reformado Ferguson desceu da bancada e foi despedir-se do seu "querido inimigo" Wenger e ofereceu-lhe uma prenda. Mas esse foi o máximo da cortesia que o Manchester United com Wenger, triunfando por 2-1, um resultado que praticamente garante o segundo lugar à equipa de José Mourinho, atrás do já campeão Manchester City, que triunfou em Londres sobre o West Ham United por 4-1.

Ferguson pouco para as fotografias com o técnico francês e até promoveu um cumprimento amigável entre ele e José Mourinho, eles que nunca foram propriamente amigáveis um com o outro. Depois dos cumprimentos, veio o jogo e foi o United a colocar-se cedo em vantagem, com um golo de Paul Pogba aos 16'.

Já na segunda parte, aos 51', o Arsenal empatou, com um golo após jogada de contra-ataque do arménio Mkhitaryan, que, por respeito à sua antiga equipa (jogou até Janeiro passado no United), não festejou. Quando o empate já parecia uma certeza, Fellaini marcou o golo do triunfo já em tempo de compensação.

No outro confronto da tarde entre Londres e Manchester, o campeão City derrotou facilmente o West Ham por 4-1. No Estádio Olímpico, a equipa de Pep Guardiola já estava a ganhar por 2-0 antes da meia-hora, com golos de Sané aos 13' e um autogolo do ex-City Zabaleta aos 27'. Cresswell ainda reduziu aos 42', mas o campeão avançou para a goleada na segunda parte graças a Gabriel Jesus (53') e Fernandinho (64').



