Primeiro foi João Domingues, depois Frederico Silva. Para último ficou guardado o triunfo português mais entusiasmante do primeiro dia “a sério” do Estoril Open 2018. João Monteiro (263.º ATP), que pela primeira vez entrou directamente no qualifying de um torneio do ATP World Tour, bateu o veterano Stephane Robert (169.º) para somar a primeira vitória em competições da “categoria principal” do circuito.

A chuva, o principal adversário da organização do torneio, que obrigou a adiar os encontros inicialmente agendados para sábado, ainda voltou a fazer-se sentir, mas não impediu Monteiro de brilhar. O portuense, de 24 anos, impôs-se ao francês por 6-3, 6-7(5) e 7-6(4), em 2h29, depois de ter estado a perder por 5-1 no terceiro set. “Foi o melhor momento que vivi enquanto tenista e a melhor experiência que tive até hoje”, revelou o tenista português.

Antes, já dois compatriotas tinham assegurado um lugar na derradeira ronda do qualifying. No Clube de Ténis do Estoril, Frederico Gil (442.º do ranking) contornou o azar do sorteio com uma prestação sólida, eliminando o francês Kenny De Schepper (177.º) com os parciais de 6-4, 1-6 e 6-4. Na próxima ronda, terá pela frente o norte-americano Tim Smyczek (123.º), que neste domingo frustrou as aspirações de um outro português, o jovem Francisco Cabral, por 6-2, 6-1.

Melhor sorte teve João Domingues, que na edição passada atingiu os oitavos-de-final do Estoril Open. Num encontro marcado pelo vento, pela chuva e por interrupções, o tenista oliveirense derrotou o italiano Alessandro Giannessi (172.º), pelos parciais de 7-5 e 6-1, em 1h23m. “Foi a primeira vez na minha vida que entrei quatro vezes em court para recomeçar. Não é fácil, temos de estar sempre alerta e aqueci umas 10 vezes. Mas consegui estar tranquilo ao ponto de estar bem mentalmente para jogar”, descreveu.

