Um golo do avançado português Paulinho (71') deu este domingo, no Restelo, a 24.ª vitória da época na I Liga ao Sp. Braga (0-1), frente ao Belenenses, em jogo da 32.ª jornada.

O triunfo mantém o Sp. Braga a três pontos do Sporting, agora na companhia do Benfica, mas com os minhotos já sem possibilidades matemáticas de alcançarem o FC Porto.

A duas jornadas do final, os bracarenses somam 74 pontos - novo máximo histórico dos "arsenalistas" -, enquanto o Belenenses segue no 12.º lugar, com 34 pontos, seis acima da zona de despromoção.

