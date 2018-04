O internacional português de futsal Ricardinho, de 32 anos e eleito cinco vezes o melhor do mundo na modalidade, admite ter recebido duas propostas, uma do Sporting, e que existe 70% de possibilidade de sair do Inter Movistar.

"Antes de tudo, não estamos acostumados a valores destes no futsal. Com valores mais baixos não pensaria, porque estou na melhor equipa do Mundo, mas estamos a falar de números que nunca se ouviram no futsal", disse o jogador, citado pelo diário desportivo espanhol Marca.

Ricardinho, que está em foco porque terá recebido uma proposta "milionária" do Sporting – na ordem dos cinco milhões de euros por quatro épocas, num total de 6,5 milhões de euros com cláusula de rescisão –, diz que as probabilidades de sair são grandes. "Neste momento há uma possibilidade de 70% de sair", assinalou o jogador.

O passado benfiquista de Ricardinho, clube no qual foi campeão europeu, parece não incomodar o melhor jogador de futsal do mundo. "Isso de ser benfiquista tem de ser deixado de lado quando és profissional. Sempre demonstrei carinho e respeito pelo clube, em que estive e ganhei títulos. O que peço é que tenham o mesmo respeito e carinho por mim, se tomar essa decisão [de ir para o Sporting]", acrescentou.

O jogador está ainda a ponderar, afirma que quer tomar decisões sem pressa, num momento em que se prepara para disputar os playoffs na liga espanhola de futsal.

"As pessoas do Benfica podem não estar tão contentes, mas eu estou. É bom para mim e para o futsal, mas não está nada decidido", salienta ainda o jogador.

O ala português foi eleito melhor jogador do mundo em 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017. Conquistou duas UEFA Futsal Cup, em 2016/17 e 2017/18, ao serviço dos espanhóis do Inter Movistar, no qual alinha desde 2013. Em ambas as edições ajudou a sua equipa a vencer na final o Sporting.

Ricardinho começou a carreira no Miramar, destacou-se no Benfica, entre 2003 e 2010, antes de rumar aos japoneses do Nagoya Oceans, que o cederam por empréstimo aos russos do CSKA Moscovo e aos "encarnados", em 2011/12.

A 10 de Fevereiro de 2018, foi o "cpaitão" da seleção portuguesa que chegou ao título europeu de futsal, numa final frente à Espanha (3-2 após prolongamento). Nesse jogo, inaugurou o marcador e acabou por sair lesionado. Mesmo assim, foi eleito o melhor jogador da competição, juntando essa distinção ao título de melhor marcador da prova.

