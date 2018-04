O Óquei de Barcelos esteve muito perto de conquistar a Taça CERS pela terceira vez consecutiva, mas acabou por deixar fugir o triunfo, em Lérida, frente à equipa anfitriã (Lleida), que se impôs no desempate por grandes penalidade, depois do empate (2-2) no prolongamento.

Os minhotos foram os primeiros a marcar, em Espanha. Joca inaugurou o marcador com um remate de longa distância aos 17', antes de João Almeida, no início da segunda parte, aumentar a vantagem para a equipa portuguesa.

A reacção do Lleida foi forte e os espanhóis chegaram ao empate, por Andreu Tomaz, aos 10', e Dario Giménez, aos 15', forçando o prolongamento.

No tempo extra, o 2-2 manteve-se e foi preciso recorrer ao desempate por grandes penalidades. Nenhum dos portugueses marcou e bastou um golo do Lleida, de"Xixi" Creus, para assegurar o triunfo dos anfitriões, que conquistam a competição pela primeira vez.

