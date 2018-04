Depois da vitória época em Turim, o Nápoles praticamente ficou fora da luta pelo título na Série A italiana, ao perder em Florença por 3-0 com a Fiorentina, deixando o caminho aberto para a Juventus ser campeã pela sétima vez consecutiva.

A jogar com menos um desde os oito minutos por expulsão de Koulibaly (que tinha marcado o golo da vitória frente à Juve), a formação orientada por Maurizio Sarri viu a Fiorentina adiantar-se no marcador aos 34', com um golo de Giovanni Simeone, o filho do treinador do Atlético Madrid.

O jovem avançado argentino voltaria a marcar, já na segunda parte, aos 62' e aos 90', fixando o resultado final em 3-0 para os "viola" e reduzindo de forma considerável as hipóteses da antiga equipa de Maradona chegar ao "scudetto".

Depois de ter ganho ao Inter Milão por 3-2 e do desaire do Nápoles, a Juventus (88) tem agora quatro pontos de vantagem sobre os napolitanos (84), com três jornadas ainda por disputar. Na próxima ronda, que pode dar o título à "vecchia signora", a Juventus recebe o Bolonha, enquanto o Nápoles recebe o Torino.

