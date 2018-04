O FC Porto venceu (0-1) este domingo, no Estádio da Madeira, frente ao Marítimo, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, com um golo de Marega, ao minuto 89, não desperdiçando a oportunidade de ouro que para sentenciar o campeonato.

PUB

Os "dragões" actuaram toda a segunda parte com mais um jogador, por expulsão de Amir (40'), mas o Marítimo resistiu a todas as investidas portistas... até ao último instante, quando Marega selou a vitória do FC Porto num estádio onde não vencia há seis anos

O FC Porto dispõe de cinco pontos de vantagem sobre Sporting e Benfica, podendo sagrar-se campeão já na próxima jornada, na recepção ao Feirense, bastando um ponto para fazer a festa.

PUB

PUB