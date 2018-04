O Celtic de Glasgow confirmou neste domingo o título de campeão escocês pela sétima vez consecutiva, depois de ter goleado o rival Rangers por 5-0. Foi o 49.º título para os “católicos” e mais uma época em que provaram estar bem fora do alcance de toda a concorrência, Rangers incluído, como ficou provado em mais esta goleada, duas semanas depois de um triunfo por 4-0 a contar para a Taça da Escócia.

PUB

Foi um jogo sem história aquele que aconteceu no Celtic Park. Na primeira parte, o jovem francês emprestado pelo PSG Odsonne Édouard marcou dois golos (14’ e 41’), James Forrest fez o 3-0 em cima do intervalo, Rogic (47’) e McGregor (53’) deram um sabor a goleada à equipa orientada por Brendan Rodgers, que conquistou o segundo título em dois anos no banco do Celtic.

Ao contrário do seu rival da cidade, que continua o seu domínio incontestado, o Rangers continua com dificuldades para se reerguer, depois de um período em que andou pelas divisões secundárias devido a problemas financeiros. Para esta época, a equipa com mais títulos da Escócia (54) apostou em Pedro Caixinha, mas o treinador português foi despedido em Outubro.

PUB

De todos os portugueses do plantel, Daniel Candeias tem sido o que mais se destacou – o extremo é o segundo mais utilizado do plantel (41 jogos) e o terceiro melhor marcador (oito golos). Quanto a Bruno Alves, tem sido uma presença regular, tal como Fábio Cardoso, enquanto Dálcio Gomes praticamente não jogou durante toda a época.

PUB