O factor casa continua a fazer toda a diferença na final do play-off do campeonato nacional de voleibol. O Benfica venceu este domingo o Sporting, no quarto jogo da eliminatória que decidirá o novo campeão, por 3-1 (25-23, 25-18, 19-25 e 25-19), e adiou a decisão do título para a quinta e última partida, que será disputada já amanhã, no pavilhão João Rocha.

Num encontro disputado no pavilhão n.º 2 da Luz, que contou com cerca de 1700 espectadores e com a presença do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, os “encarnados”estavam obrigados a ganhar para não deixarem escapar desde já o título para o rival no ano em que este assinala o regresso à modalidade, 22 anos depois da última presença. Depois de duas derrotas seguidas no recinto dos “leões”, a equipa de José Jardim impôs-se o novamente em casa e deixou tudo em aberto.

O quarto derby começou sob o signo do equilíbrio e assim foi até ao fim do primeiro set, pontuado por fases distintas das duas formações. Ao equilíbrio inicial seguiu-se uma fase de maior ascendente do Benfica, que permitiu depois o ressurgimento do Sporting, expresso em cinco pontos seguidos que viraram o marcador a seu favor. Porém, no último fôlego, o Benfica despertou e salvou a vitória no primeiro parcial, por 25-23.

A vantagem conquistada a abrir, apoiada nas prestações sólidas de Zelão e Honoré, galvanizou o campeão nacional para o set seguinte, que viria a vencer por 25-18. Para tal desfecho muito contribuiu o bloco mais coeso do Benfica, mas, sobretudo, um inusitado número de erros da equipa de Hugo Silva, nomeadamente nas suas acções de serviço. O serviço que, de resto, a este nível tem ajudado a fazer toda a diferença nos embates entre duas equipas recheadas de grandes jogadores.

O discurso do treinador “leonino” na transição para o parcial seguinte teve o mérito de dar um novo alento ao Sporting, que se exibiu a um nível mais condizente com aquele que teve ao longo da fase regular do campeonato, vencendo por 19-25. A entrada em cena de Dennis virou também o jogo a favor do Sporting, conferindo maior segurança às acções defensivas da equipa.

Contudo, depois de no jogo da fase regular ter estado a vencer por 2-0 e ter permitido a reviravolta aos “leões”, o Benfica mostrou outra maturidade e teve a capacidade necessária para reassumir o controlo da partida. Com o apoio de um pavilhão quase repleto, os “encarnados” impuseram-se por 25-19 e confirmaram um triunfo que empurra a decisão do título para amanhã.

