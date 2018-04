Era um desfecho anunciado há muito tempo e que neste domingo se confirmou. O Barcelona conquistou o seu 25.º título de campeão espanhol, o sétimo nas dez últimas épocas, com um triunfo na Galiza sobre o Deportivo da Corunha por 2-4. Para que os “catalães” não fosse já campeões, teriam de perder frente aos quase condenados galegos (que vão mesmo descer de divisão), mas isso não aconteceu e o Riazor acabou por ser o palco da consagração para a equipa de Ernesto Valverde que consegue a dobradinha, tendo já conquistado a Taça do Rei no último fim-de-semana.

O Barcelona irá, assim, receber o Real Madrid em Camp Nou, no próximo domingo, já com as faixas de campeão, mas ainda com um objectivo estatístico importante para alcançar, o de se tornarem na primeira equipa a terminar uma época na liga espanhola sem qualquer derrota. E será uma ponta final com jogos de dificuldade elevada. Três dias depois da recepção aos “merengues”, o Barça recebe o Villarreal, fechando o campeonato em Valência, frente ao Levante, e em casa, com a Real Sociedad.

Não foi sem algumas dificuldades que o Barcelona garantiu o título na Galiza, frente a um Depor, a quem só uma vitória interessava para continuar a lutar pela permanência, num jogo que também era um encontro de laterais portugueses, Luisinho no lado esquerdo da defesa galega, Nélson Semedo como defesa direito dos catalães. O Barcelona parecia bem embalado para a vitória tranquila, quando Philippe Coutinho inaugurou o marcador aos logo aos 7’, uma vantagem que cresceu para 0-2 com um golo de Lionel Messi aos 38’.

Mas a equipa orientada por Clarence Seedorf não quis ser um espectador da festa catalã e foi à procura do único resultado que lhe interessava. Lucas Pérez fez o 1-2 ainda antes do intervalo, aos 40’, e, na segunda parte, aos 64’, empatou, por intermédio do turco Emre Çolak. Na fase do tudo por tudo dos galegos, o Barcelona aproveitou a desorganização defensiva do adversário para chegar à vitória, com Messi a marcar o seu segundo do jogo aos 82’. Aos 85’, Messi marcou o seu terceiro do jogo, acabou com todas as dúvidas, e ainda deu para Andrés Iniesta entrar nos últimos minutos, receber a braçadeira e estar em campo para o 32.º título da sua carreira, ele que anunciou a sua despedida de Camp Nou na última sexta-feira.

